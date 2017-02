Tranzitinį traukinį sekusiems pasieniečiams teko gabenti donoro organus

Šeštadienį tranzitinį Rusijos traukinį sraigtasparniu kontroliavę pasieniečiai atliko neplanuotą skrydį – iš Kauno į Vilnių prireikė skubiai atgabenti donoro organus transplantacijos operacijai.

Šeštadienį ryte iš Paluknyje, Trakų rajone, įsikūrusios Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Aviacijos valdybos bazės pakilo sraigtasparnis „Eurocopter 145“. Jo pilotų užduotis buvo kontroliuoti per Lietuvą vykstančio tranzitinio traukinio Sankt Peterburgas – Kaliningradas maršrutą. Šis sąstatas į Lietuvą įvažiavo iš Baltarusijos per Kenos kontrolės punktą. Pasieniečiams reikėjo buvo iš oro sekti, kad traukinys be tranzito tvarkos pažeidimų atvyktų į pasienyje su Rusija esantį Kybartų kontrolės punktą ir išvyktų iš Lietuvos.

Skrydžio metu traukinį lydėjusią pasieniečių įgulą pasiekė informacija apie papildomą užduotį – buvo gautas Nacionalinio transplantacijos biuro prašymas. Iš Kauno klinikų į Vilnių prireikė atskraidinti donoro organus. Dėl to iš pasienio su Rusija skridęs VSAT „Eurocopter 145“ priešpiet nusileido Kaune. Orlaivio įgula čia ėmė laukti, kol bus atlikta operacija.

Apie 12.30 val. į sraigtasparnį įlipo donoro organais nešini medikai ir „Eurocopter 145“ tuoj pat pakilo skrydžiui į Vilnių. Jis truko apie pusę valandos, kol prie sostinės Santariškių klinikų nusileido VSAT orlaivis ir iš jo operacijai išskubėjo organais nešini gydytojai.

VSAT informacija