Skanūs ir nebrangūs Sveikatai palankesni patiekalai vaikams ir visai šeimai

Mokome ugdymo įstaigos bendruomenės tėvelius, personalą ir virėjas, kaip paruošti maistą, kad būtų ne tik skanu, nebrangu, bet ir sveikatai palanku. O tai, pasirodo, gana paprasta. Maisto technologė Raminta Bogušienė atsako į keletą tėveliams rūpimų klausimų ir dalijasi sveikatai palankesniais receptais.

Atsakymai į tėvelių klausimus seminaro metu

Ką daryti, jei vaikas nevalgo darželyje?

Šiais laikais vaikai ir suaugusieji serga ne iš bado, o dėl menkaverčio maisto ar jo pertekliaus. Dažnai suaugusieji rūpinasi, kad vaikas būtų sotus, tai dar gaju iš nepritekliaus laikų, bet reikėtų suvokti, kad maistas turi patenkinti fiziologinius vaikų poreikius, suteikti ne tik sotumą, bet ir vertingų maistinių medžiagų. Jei vaikas atsisako, pavyzdžiui, žuvies maltinio su grikiais ir šviežiomis daržovėmis, o valgo pietums tik patiektą sriubą – problemos nėra, jei vaikas sveikas, o namuose tėvai vaikui taip pat ruošia žuvį, o ne perka žuvies pirštelius.

Dažniausia klaida – jei vaikas atsisako ko nors iš pagrindinių patiekalų, iškart siūlyti menkaverčių maisto pakaitalų, greitų angliavandenių. Tokiu principu natūralų vaiko skonio suvokimą sugadiname ir jis nevalgys to, ką mes norėtume, kad valgytų.

Ar gali tėvai į darželį įdėti savo maisto dėžutę?

Šį klausimą, ar galima iš namų neštis užkandžių, vieni darželiai įtraukia į sutartis, kiti tiesiog leidžia rinktis tėveliams ir auklėtojams.

Logiškai mąstant, jei vaikas 3 kartus per dieną gauna šviežiai ruošto maisto, kam dar įdėti jo papildomai? Žinoma, vaisių ir daržovių niekada nebus per daug. Jei, pavyzdžiui, sezono metu tėvai įdės braškių, šilauogių, tai bus tik naudinga vaikų organizmui, nes ugdymo įstaigose šviežių daržovių, vaisių, uogų gaunama per mažai (iki 250 g), palyginti su PSO rekomendacijomis.

Kaip dažnai vaikui galima mėgautis gruzdintomis bulvytėmis, kad nepakenktų sveikatai?

Ant kasdienio stalo neturi būti gruzdintų bulvyčių. Apskritai, tai nėra maistas, palankus vaiko sveikatai, visų pirma dėl riebiųjų rūgščių transizomerų. Taip paruoštos bulvytės ne tik nepalankios sveikatai, bet iškraipo natūralų skonio suvokimą. Kam jį žaloti? Atminkite, kad išderintas natūralus vaiko skonio suvokimas sugrąžinamas kur kas sunkiau nei nuo pat pradžių ugdomi sveikatai palankūs įpročiai. Be gruzdintų bulvyčių, galima paruošti daug vertingesnių patiekalų, o jos suteikia „tuščias“ kalorijas ir formuoja sveikatai nepalankius mitybos įpročius.

Ar yra skirtumas tarp „McDonald’s“ ir namuose gruzdintų bulvyčių (šaldytų, iš pakelių)?

Jei bus tiek pat druskos, rafinuotų riebalų nesiskirs niekuo, juk šaldytų bulvyčių galima nusipirkti iš karto su rafinuotais palmių riebalais. Jei namuose stipriai apskrudinsime, tai jų sudėtis ir žala bus tokia pat kaip ir greitojo maisto restoranuose. Bet galima vaikui pasiūlyti tiesiog virtų bulvių su lupena, daržovių troškinio ar pan.? Tai puikus valgis visai šeimai patiekus su raugintomis žiemiškomis kopūstų salotomis ar virtais burokėliais, o gal šalia bulvių keptais orkaitėje. Ir virškinimo sistema funkcionuos normaliai.

Ar vaiko skrandukas sugeba suvirškinti tarkius – cepelinus, bulvių plokštainį ir kodėl vaikų maitinime karštas pietų patiekalas turi būti su šviežiomis daržovėmis?

Tarkuotų bulvių patiekalai – sunkus maistas. Bulvių plokštainis turi būti kepamas be kaitinto pieno ir maišomas su kitomis daržovėmis (moliūgu, cukinija, brokoliu), tuomet jokių virškinimo sutrikimų nebus, o šviežios daržovės reikalingos, kad pietų maistinė vertė būtų palanki vaikų sveikatai, nesutriktų virškinimas.

Ar sveika bulvių košė?

Jei bulvių košė paruošta su kokybišku sviestu ar alyvuogių aliejumi, į ją įdėta mažai druskos bei pagardinta, pavyzdžiui, kanapių sėklomis, maltomis linų sėmenimis arba krapais bei petražolėmis, žinoma, taip. Tik šviežiai ruošta, o ne pakartotinai šildyta. Bet ji neturėtų būti siūloma kasdien kaip garnyras, juk viena iš mitybos sąlygų – įvairumas. Todėl siūlome pasigaminti sveikatai palankesnį troškinį.

Seminare Kauno lopšelyje-darželyje „Girinukas“ degustavome sveikatai palankesnius patiekalus. Mums patiko, išbandyk ir tu!

Daržovių troškinys su varškės sūriu (tausojantis patiekalas)

100 g baltagrūdžių kopūstų

100 g bulvių

50 g morkų

40 g žiedinio kopūsto

40 g moliūgo

21 g varškės sūrio (13 %)

10 g aliejaus (tinkamo termiškai apdoroti)

0,10 g ciberžolių, bazilikų, krapų

žiupsnelio druskos

Gerai nuplauti kopūstus, perpjauti per pusę ir išpjauti kotus. Kopūstą supjaustyti 2,5 cm dydžio kvadratėliais. Nuplauti bulves, morkas, žiedinius kopūstus ir moliūgą. Nuskusti bulves, morkas ir dar sykį perplauti tekančiu vandeniu. Bulves supjaustyti 2 cm dydžio kubeliais, o morkas – 0,5 cm pločio ketvirtukais. Nulupti ir supjaustyti 1 cm pločio ketvirtukais moliūgą. Žiedinius kopūstus suplėšyti į 4 cm ilgio ir 2 cm pločio žiedynėlius.

Puode įkaitinti aliejų ir suberti ciberžoles, pamaišyti ir kelias sekundes pakepinti. Įdėti kopūstą ir nuolat maišant kepinti 1 min. Tuomet sudėti morkas, nuolat maišant kepti 3 min. Dėti bulves ir kepti keletą minučių. Įpilti vandens ir troškinti, kol suminkštės. Bulvėms ir morkoms suminkštėjus dėti žiedinio kopūsto žiedynėlius ir moliūgus. Įberti druskos, sudėti bazilikus, gerai išmaišyti ir patroškinti 5 min. Nukaisti. Gerai nuplauti ir smulkiai supjaustyti krapus. Varškės sūrį supjaustyti 1,5 cm dydžio kubeliais. Krapus, sūrį sudėti į daržoves ir išmaišyti. Galima pagardinti, pavyzdžiui, jogurtine grietine.

Keletas šeimos sveikatai palankesnių užkandžių, kuriuos taip pat degustavome seminaro metu, idėjų:

Pupelių užtepėlė su paprikų lazdelėmis arba morkomis

3 žalių paprikų arba įvairių spalvų paprikų (gali būti morkos, ar kitos daržovės)

400 g. pupelių

10 saulėje džiovintų pomidorų

2 česnako skiltelių

1 citrinos sulčių

10 v. š. alyvuogių aliejaus

1 v. š. kanapių miltų

žiupsnelio druskos

1 v. š.petražolių

12 valandų išmirkyti pupeles ir išvirti, kaip nurodyta ant pakuotės. Nukošti ir atvėsinti. Labai gerai nuvarvinti, popieriniu rankšluosčiu nusausinti ir susmulkinti saulėje džiovintus pomidorus. Pupeles ir smulkintus saulėje džiovintus pomidorus suberti į plakimo indą. Ten pat sukrėsti traiškytus česnakus, kapotas petražoles ir suberti kanapių miltus. Galiausiai supilti aliejų, įspausti citrinų sulčių, viską pagal skonį pasūdyti ir iki vientisos masės išplakti elektriniu plakikliu arba kelis kartus permalti mėsmale.

Šaldytuve atvėsinti pagardą. Paprikas supjaustyti lazdelėmis ir pateikti su užtepėle.

Ožkų sūrio užtepėlė su liofilizuotais burokėlių milteliais

150 g tepamojo ožkų sūrio

1 v. š. liofilizuotų burokėlių miltelių (gali būti ir liofilizuoti juodųjų serbentų milteliai)

viso grūdo ruginių trapučių

Sūrį užtepti ant trapučių ir apibarstyti milteliais.

Seminarų ciklas ir iniciatyva „Sveikatai palankus ugdymo įstaigų tinklas“ vykdoma visoje Lietuvoje. Maisto technologė Raminta Bogušienė tiki, kad tik kompleksinis mitybos raštingumo didinimas padės suformuoti Z kartos kasdienius sveikatai palankius mitybos įpročius.

Parengė VšĮ „Sveikatai palankus“ direktorė,

tarptautinio projekto „HealthEDU“ turinio koordinatorė,

iniciatyvos „Sveikatai palankus ugdymo įstaigų tinklas“ kūrėja ir įgyvendintoja,

sveikatai palankios mitybos ir gyvenimo būdo propaguotoja,

sveikatai palankaus maisto technologė Raminta Bogušienė