Šiandien Seimas patvirtino „Sodros“ biudžetą 2017-iesiems

Šiandien Seimas patvirtino „Sodros“ biudžetą. Kitąmet Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamos sudarys daugiau kaip 3,739 mlrd. eurų, išlaidos sieks apie 3,707 mlrd. eurų išlaidas (pajamos viršija išlaidas 31,5 mln. eurų).

Prognozuojama, kad kitų metų biudžeto pajamos augs 9 proc., o išlaidos – 6,2 proc. Po dešimties metų pertraukos planuojamas nedeficitinis 2017 m. „Sodros“ biudžetas. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio, gera žinia yra ir tai, kad per krizę dirbę pensininkai, kuriems pensijos buvo sumažintos ženkliau, kompensacijų sulauks jau kitąmet ir jiems bus išmokėti likę 67 procentai jiems priklausančių išmokų.

Anksčiau buvo numatyta pensijas kompensuoti per 2018 metus. Taip pat gera žinia pensininkams yra ta, kad vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, vidutiniškai padidės apie 20 eurų ir sieks apie 290 eurų. Be to, nuo naujų metų motinystės išmokoms nebebus taikomos taip vadinamos „lubos“, vadinasi mamytės galės gauti didesnes motinystės išmokas.