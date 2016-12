Privalomojo sveikatos draudimo skolas ragina susimokėti kuo greičiau

„Sodra“ ragina niekur nedirbančius bei valstybės lėšomis nedraudžiamus asmenis nedelsti ir pasitikrinti, ar jie nėra įsiskolinę už privalomąjį sveikatos draudimą (PSD). Tai padaryti galima čia – www.sodra.lt/pasitikrink. „Reikėtų labai rimtai sureaguoti į susidariusią skolą ir nedelsiant ją padengti, – ragina „Sodros“ direktoriaus pavaduotojas Ježy Miskis. – Nes, kaip ir kitoms skoloms, šiai yra taikoma priverstinio išieškojimo procedūra“.

Laiku nesumokėjus mokesčių, skolos išieškojimo procedūra, vykdoma per Piniginių lėšų apribojimo informacinę sistemą (PLAIS), gali užtrukti – sistema laikinai apriboja galimybę naudotis pinigais visose sąskaitose, kol iš jų yra nuskaičiuojama reikiama suma.

„Sodra“ primena, kad visi asmenys, nevykdantys jokios ekonominės veiklos ir nedraudžiami valstybės lėšomis, kas mėnesį privalo savarankiškai susimokėti PSD įmokas, kurios užtikrina nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas. Priešingu atveju, už gydymą tenka sumokėti savo lėšomis, nes PSD neapsidraudusiems asmenims nemokamai teikiama tik būtinoji pagalba, bet to kaupiasi įmokų įsiskolinimas. Be to, draustumas tokiam asmeniui bus atstatytas sumokėjus ne tik einamojo mėnesio įmoką, bet ir padengus visą įsiskolinimą.

PSD mėnesio įmokos savarankiškai besidraudžiantiems asmenims dydis nuo šių metų liepos yra 34,2 euro (nuo 2016 metų sausio 1 d. iki liepos 1 d. PSD įmokos dydis buvo 31,5 euro). Įmoka turi būti sumokėta iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Labai svarbu mokant įmokas nurodyti teisingą įmokos kodą, nes įvedus ne tą kodą įmokos nebus įskaitytos. Jeigu įmokos už einamąjį mėnesį mokamos laiku, turi būti nurodytas įmokos kodas 364. ​Jei įmokos laiku nesumokėtos ir jos mokamos kitą mėnesį ar vėliau turi būti nurodytas įmokos kodas 365.

Daugiau informacijos apie privalomąjį sveikatos draudimą rasite „Sodros“ interneto svetainėje www.sodra.lt, skiltyje „Įmokos“, o asmeninę informaciją gausite paskambinę telefonu 1883.