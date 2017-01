Pasirašytos svarbios dvišalio bendradarbiavimo sutartys

Šiomis dienomis Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija gyvena džiugiomis nuotaikomis – pasirašytos svarbios partnerystės sutartys ir pateikti keturi projektai Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programai Interreg V-A. Bendrasis Programos tikslas yra skatinti pažangų, darnų ir integracinį augimą pasienio teritorijoje, pasitelkiant bendradarbiavimą per sieną. Šia programa siekiama prisidėti prie regioninio augimo ir gyvenimo kokybės, skatinant glaudesnį bendradarbiavimą per sieną tarp Programos teritorijos žmonių ir institucijų.

Gegužės pabaigoje įvykusiame Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos posėdyje buvo pritarta projektų rengimui ir įgyvendinimui pagal INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos prioritetus, o Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas įgaliotas pasirašyti visus su projektais susijusius dokumentus.

Savivaldybės vadovai – Savivaldybės meras Algirdas Neiberka ir Administracijos direktorius Vitas Gavėnas – dalyvavo susitikimuose kaimyninėje Lenkijoje, kurių metu buvo pasirašytos dvišalio bendradarbiavimo sutartys.

Trijuose projektuose Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija dalyvaus kaip partnerė, o viename užims lyderio poziciją.

Kartu su Šypliškių ir Vyžainių seniūnijomis (Lenkija) Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas trečiadienį pasirašė dvišalio bendradarbiavimo sutartį projekto „Valdymo tinklo kūrimas pasienio ruože“ įgyvendinimui. Taip pat trečiadienį partnerystės sutartys pasirašytos su Suvalkų apskrities administracija projektų „Klientų aptarnavimo kokybės gerinimas apibus sienos“ ir „Suvalkų ir Suvalkijos regionai – mūsų istorinis paveldas ir gamtinis turizmas“ įgyvendinimui. Turizmo projekto partneris yra ir Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras, vadovaujamas Jurgitos Morozaitės.

Paskutinė partnerystės sutartis pasirašyta su Olecku (Lenkija) ketvirtadienį. Su šiuo partneriu planuojamas įgyvendinti projektas „Aktyvūs gyventojai – sveika visuomenė pasienyje“.

Ieva Rinkevičiūtė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė