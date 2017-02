Naujausios gastronomijos tendencijos – nuo šachmatų iki teatro

Renginių profesionalai laikosi patikimos taisyklės – sėkmingame renginyje maitinimas turi užimti ypatingą vietą. Nuo mažiausio susibūrimo iki didelės puotos – auditorija visuomet įvertina, jei maistas juos sužavi ir atvirkščiai – nepagaili kritikos, jei skonis ar pateikimas juos nuvilia. Apie tai, kodėl gastronomijai vertėtų skirti tiek dėmesio, pasakoja garsi Latvijos renginių organizatorė Gundega Skudrina.

„Kiekvieno renginio sėkmės formulė susideda iš daugelio skirtingų aspektų, tačiau vieni svarbiausių – tikslumas ir inovatyvumas, tai reiškia surasti tinkamą vietos, laiko ir tam skirtos auditorijos derinį. Visi šie komponentai apskaičiuojami tarsi matematine formule – sudedant, atimant, dalijant ir dauginant, tam, kad renginys įgautų teisingas visų detalių proporcijas. Tam, kad pajustume laimę ir emocinį katarsį, reikia netikėtumo, puikios kokybės, kūrybingumo, nuo neįprastų iki visiems gerai žinomų veiklų, įskaitant ir gastronomiją. Jausmai, kuriuos sukelia maistas, ko ne kiekvienoje šventėje visais laikas buvo raktas į sėkmę ir atvirkščiai“, – sako G. Skudrina.

Aiktelėti verčianti gastronomija

Maistas jau ilgą laiką ne tik patenkina alkį, tačiau tampa pramoga bei socializacijos įrankiu. Neužtenka patiekti vien skanaus patiekalo, svarbi ir jo forma – juk pirmiausia ragaujame akimis. Kūrybinės industrijos atveria unikalių idėjų gastronominiams šedevrams – tai tampa tikra kūryba, atskiru pasirodymu.

„Kuriame naują požiūrį į maistą – nuolat eksperimentuojame, gastronominiuose pasirodymuose svarbi skirtingų kūrybinių industrijų sintezė, tad kulinariniai šedevrai, šalia kurių įtraukiame poeziją, choreografiją, muziką, teatrą, žaidimus, iš esmės keičia kulinarijos suvokimo kultūrą. Tai kelia ne tik pasigėrėjimą, bet tuo pačiu atveria ir naujų komunikacijos formų – per maistą, per jo pateikimą galime papasakoti istoriją, perteikti renginio idėją, įkvėpti ir nustebinti“, – pasakoja renginių organizatorė.

Pagyros Baltijos regionui

Gundega Skudrina savo patirtimi ir alternatyviu bei kūrybišku požiūriu į šiuolaikinius renginius dalinsis didžiausiame Baltijos šalių renginių forume „Baltic for events Forum“. Renginių organizatorės teigimu, Baltijos regionas renginiams yra tobula vieta, turinti keturis unikalius metų laikus ir galybę įdomių vietų, kuriose galima rengti įvairiausio žanro renginius. „Mūsų kraštas gausus pilių, dvarų, parkų, turime pajūrį, galybę ežerų ir upių, miškų, pievų, miestuose renginiai puikiai randa vietą šiuolaikinio meno centruose, apleistose gamyklose, įvairaus pobūdžio koncertų salėse. Be to, čia turime ekologiškos produkcijos, tad kokybišką maistą sujungus su nuostabiomis virtuvės šefų žiniomis galime kurti nepakartojamus gastronominius pasirodymus“, – patikina G. Skudrina.

G. Skudrina teigia, kad renginių industrija keičiasi labai staigiai, ypatingas šuolis matyti per pastaruosius penkis metus. Ekstremaliai greitas gyvenimo tempas ir naujausios technologijos veržiasi ne tik į žmonių kasdienybę, bet ir į renginius. Nusimanantys ir labai kūrybingi renginių organizatoriai kuria renginius iš visai minimalių resursų, naudodamiesi savo patirtimi ir profesionalumu, vadovaudamiesi sąlyga „mažiau yra daugiau“.

Rasa Alekseriūnaitė