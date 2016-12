Laukiama lietuvių dovana – buitinė technika

Lietuvių geidžiamiausių dovanų sąraše – buitinės technikos prietaisai, – parodė tyrimų bendrovės „Berent“ atliktas Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimas. Didžioji dalis apklaustųjų prisipažino, kad norėtų gauti dovanų tokius įrenginius, kurie palengvintų buitį ir leistų išvengti nemėgstamiausių namų ruošos darbų. Kiti svajoja apie prietaisus, gerinančius jų gyvenimo kokybę, padedančius išlaikyti sveikus įpročius arba skirtus išvaizdai puoselėti.

„Prieššventiniu laikotarpiu augantys buitinės technikos pardavimai išduoda, kad lietuviams patinka praktiškos dovanos, tačiau tam, kad artimam žmogui dovanojami prietaisai iš tiesų būtų naudingi, verta gerai apsvarstyti, kokių poreikių jis turi ir kokie įpročiai jam būdingi. Net moderniausi ir brangiausi prietaisai gali atsidurti tarp nenaudojamų rakandų, jei jie neatitinka šeimininko poreikių. Pavyzdžiui, dažna moterų dovana vyrams – elektrinė barzdaskutė – nenudžiugins to vyro, kuris yra prisiekęs tradicinio skustuvo mėgėjas“, – pastebi bendrovės „Bosch“ rinkodaros vadovė Baltijos šalims Jovita Liutvinaitė.

Atsižvelgiant į apklaustųjų lytį, šeimyninį statusą, amžių ir kitus kriterijus, išskirtos trys pagrindinės žmonių grupės, kurias nudžiugintų panašaus tipo prietaisai.

Moterims dovanas reikia rinkti atsargiai. Tyrimas parodė, kad 23 proc. apklaustų moterų dovanų norėtų gauti universalų virtuvės kombainą. Gavusios pavienius prietaisus, tokius kaip plaktuvą, pjaustyklę ar maišytuvą, jos tikrai neapsidžiaugtų. Dauguma apklaustųjų prisipažino, kad tokia dovana joms nepatiktų ar net nuliūdintų.

Renkant buitinę techniką moteriai, svarbu atsižvelgti į jos amžių: virtuvės techniką labiausiai įvertintų vyresnės nei 30 m. amžiaus, šeimą turinčios moterys, o jaunesnės nei 30 m. apsidžiaugtų gavusios sulčiaspaudę ar plaukų priežiūrai skirtų įrenginių: plaukų džiovintuvą, tiesinimo ar garbanojimo žnyples, daugiafunkcį elektrinį šukuosenos formavimo šepetį.

Geidžiamiausia vyrų dovana – ne iš pigiųjų. 30 proc. apklausoje dalyvavusių vyrų geriausia dovana įvardijo kavos aparatą ir net 25 proc. apklaustųjų teigė, kad be šio įrenginio neįsivaizduoja savo namų virtuvės, dar 20 proc. pasisakė, kad planuoja šį prietaisą įsigyti per ateinančius pusę metų. Tiesa, kavos aparatas, apie kurį svajoja vyrai, ne iš paprastųjų – jis turi gaminti kokybišką espresą ar kokią kitą įmantresnę kavą. Pasak J. Liutvinaitės, per pastaruosius penkerius metus paprasti kavos aparatai Lietuvoje sparčiai išpopuliarėjo, o brangesni – vis dar dovanų sąrašuose, nes tai prabangos prekė, reikalaujanti didesnių investicijų. Tyrimo duomenys rodo, kad vyrai rinktųsi pilnai automatinį, savaime išsivalantį kavos aparatą. Panašius kriterijus jie taiko ir kitiems buities prietaisams, svarbu, kad šie atitiktų naujausias technologines tendencijas, būtų galingi ir patikimi.

Šeimoms reikalingi buities darbus automatizuojantys prietaisai. Nors įprastai šventiniu laikotarpiu išauga tik smulkiosios buitinės technikos pardavimai, tyrimo rezultatai rodo, kad stambioji buitinė technika yra ne mažiau pageidaujama ir reikalinga dovana. Daugiau nei 21 proc. respondentų prisipažino, kad dovanų norėtų gauti šaldytuvą, 22 proc. indaplovę, dar 15 proc. džiovyklę. Tokius rezultatus galima sieti su tyrimo duomenimis, rodančiais, kad labiausiai lietuviai nemėgsta darbų, kuriuos reikia atlikti savomis rankomis, pavyzdžiui, indų plovimo ar skalbinių džiaustymo. Senus prietaisus jie noriai pakeistų išmaniais, daugiafunkciais ir ekonomiškesniais įrenginiais, leidžiančiais sutaupyti laiko, energijos ir pinigų. Jauni tėvai mielai rinktųsi tokią dovaną vietoje atskirų dovanų vienas kitam.

Norintiems išrinkti tinkamiausią dovaną, kuri artimą žmogų džiugintų ne vienerius metus, specialistai pataria pasidomėti apie prietaisą, kritiškai įvertinti jo kokybę, funkcionalumą. Taip pat svarbu išsiaiškinti, kokia jo garantinio laikotarpio trukmė ir nepamiršti kartu su dovana įteikti įrenginio dokumentų, su kuriais teikiama garantinio aptarnavimo paslauga.