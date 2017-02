Išsaugokite odos jaunystę

Kofermentas Q10 turi didžiulį potencialą atjauninti odą. Jo yra odos ląstelėse, bet su amžiumi jo atsargos mažėja.

Kofermento Q10 vartojimas gali būti naudingas būdas žmogaus odai išsaugoti pakankamą energijos apykaitą mitochondrijų veiklai ir padėti odos ląstelėms apsisaugoti nuo oksidacinio streso, kuris, kaip žinoma, paspartina odos senėjimo procesus.

Energija ir apsauga

Visų tipų žmogaus ląstelėse yra kofermento Q10 (su nedidelėmis išimtimis). Jis atlieka dvi pagrindines funkcijas – padeda energijos apykaitai ląstelių mitochondrijose ir veikia kaip antioksidantas, saugantis nuo reaktyviųjų deguonies formų, kurios atakuoja ląstelių membranas ir DNR. Abi šios funkcijos labai svarbios siekiant išsaugoti sveiką ir jauną odą.

Su amžiumi mažėja kofermento Q10 atsargos

Žmonėms senstant, endogeninė kofermento Q10 gamyba organizme ima silpnėti, todėl šio gyvybiškai svarbaus komponento kiekis kraujyje ir audiniuose labai sumažėja. Dėl to silpnėja odos ląstelių sugebėjimas optimaliai funkcionuoti ir apsiginti nuo oksidacinio streso, kurį sukelia reaktyviųjų deguonies formų atakos.

Būtina gauti pakankamai energijos

Molekulinės biologijos mokslų daktarė Anja Knott iš Vokietijos Hamburgo Beiersdorfo tyrimų centro išsamiai analizuoja žmogaus odą ir stengiasi išsiaiškinti jos senėjimo procesus.

Pasak daktarės Knott, yra du svarbūs veikimo mechanizmai, galintys sustiprinti natūralias odos funkcijas. Vienas mechanizmas – užtikrinti pakankamą kiekį ląstelių energijos ir sustabdyti mitochondrijų veiklos silpnėjimą. Kitas mechanizmas – užtikrinti pakankamą apsaugą nuo oksidantų dėl reaktyviųjų deguonies formų atakų iš bet kokių šaltinių.

Kofermento Q10 papildai gerina odos parametrus

Slovėnijos Liublianos aukštosios taikomųjų mokslų mokyklos tyrinėtojų atliktos studijos rezultatai rodo, kad kofermento Q10 vartojimas per burną teigiamai veikia odos lygumą, stangrumą ir paviršių. Akivaizdu, kad toks poveikis priklauso nuo dozės, nes didesnės kofermento Q10 dozės yra veiksmingesnės nei mažos.

Rezultatai patikrinti 12 savaičių trukmės tyrime

Dvigubai aklas odos tyrimas atliktas atsitiktinės atrankos, placebu kontroliuojamu būdu. Jame dalyvavo 33 penkiasdešimties metų sulaukusios sveikos moterys. Savanorėms atsitiktinės atrankos būdu buvo skiriamas toks gydymas: placebas, maža dozė kofermento Q10 (MD) arba didelė dozė kofermento Q10 (DD). Tyrimas truko 12 savaičių. Buvo atliekama raukšlių, lygumo ir odos paviršiaus analizė. Tyrimo pradžioje, po šešių ir po 12 savaičių odos būklę vertino patys dalyviai ir specialistai. Paviršius laikomas geru odos senėjimo indikatoriumi.

Lygesnė oda

Iki studijos pabaigos dalyvavo 32 asmenys. Specialistų vertinimai ir tyrimai parodė, kad odos būklė pagerėjo tiek mažą, tiek didelę dozę vartojančių dalyvių grupėse. Be to, abiejose kofermentą Q10 vartojančių dalyvių grupėse akivaizdžiai lygesnis tapo odos paviršius. Be to, periorbitalinės zonos raukšlės (aplink akis) tapo mažiau pastebimos didelę kofermento Q10 dozę vartojančiųjų grupėje, palyginti su mažą kofermento Q10 dozę vartojančiųjų ir placebo grupėmis.

